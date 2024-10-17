أكدت فسخ خطوبتها.. نادين نجيم تخرج عن صمتها بسبب فيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشكل رسمي انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان. جاء هذا الإعلان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت نشر فيديو قديم لها وهي ترقص، وتفاعلت مع تعليق أحد المتابعين الذي قال: “إيه يا نادين.. في إيه يا نادين.. بعد فسخ الخطوبة”.

وردت نادين قائلة: “قبله بشهر يا صديقي.. قديم الفيديو”، موضحة أن الانفصال حدث قبل شهر من نشر الفيديو.

في أول رد فعل بعد إعلان الانفصال، قامت نادين بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما نشرت مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، وأرفقته بتعليق: “يسعدني أن أعلن أنني عزباء”.

يُذكر أن نادين نسيب نجيم كانت قد أعلنت خطوبتها من ناريك ناربيكيان في فبراير 2023. أما على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال نادين هو مسلسل “2024”، الذي شاركت فيه إلى جانب النجم محمد الأحمد.