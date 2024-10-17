آسر ياسين يحجز مكانه في موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - حجز الفنان آسر ياسين مكانه في منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث علمت "الخليج 365" أن آسر ياسين تعاقد على بطولة مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة يكتبه ويخرجه تامر محسن وتنتجه شركة ميديا هب – سعدي جوهر ومن المقرر بدء التحضيرات الفعلية للعمل خلال الأسبوعين المقبلين لاسيما وأن مخرج اللعمل منشغل بتصوير مسلسل آخر.
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أما المخرج تامر محسن فيعود لدراما رمضان 2025 بعد غياب 3 سنوات كاملة وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021 من بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري.
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وقدم آسر ياسين آخر أعماله فى السينما، فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" والذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، كما ينتظر عرض مسلسل "موعد مع الماضي" والذي يضم كوكبة من الفنانين، وذلك على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.
فيما يواصل المخرج تامرر محسن تصوير مسلسل جديد بعنوان "فقرة الساحر" مكوّن من 8 حلقات للعرض على احد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم من تأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني ومن المقرر الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير.
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آسر ياسين للمرة الثانية بمسلسل من 15 حلقةويسجل آسر ياسين تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ 15 حلقة وذلك بعدما قدم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار" والذي شارك في بطولته عائشة بن أحمد أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.
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https://www.instagram.com/p/C43pAA8LOok/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. 4 نجوم يغادرون منافسات موسم دراما رمضان 2025
أما المخرج تامر محسن فيعود لدراما رمضان 2025 بعد غياب 3 سنوات كاملة وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021 من بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري.
إنطلاق تصوير "إن غاب القط"وفي سياق آخر بدأ آسر ياسين هذا الأسبوع تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم "إن غاب القط" ويشاركه فى البطولة أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، ومقرر طرحه فى دور العرض خلال عام 2025.
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https://www.instagram.com/p/DBJQPfptu6v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي المزيد.. 5 مسلسلات جديدة في الربع الأخير من عام 2024.. أبرزها لـ آسر ياسين وصبا مبارك
وقدم آسر ياسين آخر أعماله فى السينما، فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" والذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، كما ينتظر عرض مسلسل "موعد مع الماضي" والذي يضم كوكبة من الفنانين، وذلك على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة.
فيما يواصل المخرج تامرر محسن تصوير مسلسل جديد بعنوان "فقرة الساحر" مكوّن من 8 حلقات للعرض على احد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم من تأليف إياد صالح وإنتاج طارق الجنايني ومن المقرر الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».