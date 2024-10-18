شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

إعانة بطالة

طلبات الإعانة الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات، بعد ارتفاعها خلال الأسبوع السابق في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة المتضررة من الإعصار هيلين.وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 19 ألف طلب إلى 241 ألف طلب، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى 259 ألف طلب.في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 12 أكتوبر الحالي إلى 87ر1 مليون طلب وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الأضرار الناجمة عن الإعصارين هيلين وميلتون اللذين ضربا ولاية فلوريدا قبل أسبوعين تقريبا تركت الكثيرين من السكان غير قادرين على العمل وربما غير قادرين على تقديم طلبات للحصول على إعانة البطالة.ويعني هذا أن عدد طلبات إعانة البطالة قد يواصل تذبذبه على المدى القريب، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يتوقعون هدوء هذا الاضطراب في نهاية المطاف.في الوقت نفسه فإن أعداد طلبات الإعانة الأسبوعية مازالت ضعيفة، ويرجع هذا جزئيا إلى أن عدد الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم كان منخفضا نسبيا.وارتفع متوسط عدد الطلبات الأسبوعية خلال الأسابيع الأربعة الماضية وهو مؤشر أقل تقلبا إلى 25ر236 ألف طلب وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي.وقد تراجع هذا الرقم قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، حيث سجلت ولايتا فلوريدا ونورث كارولينا أكبر تراجع في عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي.