الامارات | شما الفلاسي.. إماراتية تُصمّم أزياء بـ «طعم الشوكولاتة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى مصممة الأزياء الإماراتية الشابة شما الفلاسي، إلى تقديم تصاميم مختلفة، ليست في الملامح والتفاصيل فقط، بل أيضاً في الخامات التي تستخدمها، لذا استعانت بمواد صديقة للبيئة دعماً للاستدامة وجهود دولة الإمارات في هذا المجال، كما صممت أخيراً أزياء من الشوكولاتة، في تجربة وصفتها بالفريدة وأضافت لها الكثير من الخبرات الجديدة.

وقالت شما الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تصميم الأزياء لا يقتصر على المفهوم الشائع، ولكنه مفهوم واسع يهدف إلى تعزيز الجمال بمختلف القطاعات»، مشيرة إلى أن دراستها في معهد «إسمود دبي» منحتها فهماً واسعاً لمجال تصميم الأزياء، وزودتها بأساس شامل فيه، وهو ما أتاح لها خوض تجارب متعددة والنجاح فيها مثل تصميم أزياء الشوكولاتة، والذي طبقت من خلاله العديد من المهارات الأساسية التي تعلمتها مثل: تحليل الترند، والرسم، وتنويعات التصميم، وصنع الأنماط، والخياطة، واختيار الإكسسوارات المناسبة.

وأضافت: «لقد سمحت لي هذه التقنيات بالتعامل مع المشروع بإبداع ودقة فنية؛ ما أسهم في التنفيذ الناجح للتصميم».

كعكة مصدر إلهام

وأوضحت شما أن مشاركتها جاءت ضمن عرض الأزياء الشهير Chocolate Fashion Show، الذي نظم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض «صالون دو شوكولا والحلويات» في مدينة جميرا بدبي، وتضمن 13 زياً مصنوعاً بالكامل من الشوكولاتة، من تصميم طهاة الحلويات ومصممي معهد إسمود دبي.

وذكرت أنها اتجهت لاستكشاف مفاهيم إبداعية مختلفة من خلال تقديم تصميم يضم مجموعة من الكولاج مع أنواع مختلفة من الكعك. وتابعت: «بعد ترتيب أفكاري، اخترت تقديم تصميم يعتمد على كعكة بيضاء كمصدر إلهام أساسي، وأضفت لمسة من الأناقة مع زهور وردية اللون. ولإكمال التصميم، أضفت قبعة على هيئة زهرة كبيرة على الرأس؛ ما أضاف لمسة مميزة وفنية».

ورأت شما أن أبرز ما ميز التصميم هو الزهور الكثيرة التي تغطي الفستان من الأمام والخلف، إضافة إلى الزهرة الكبيرة على الرأس، والتي حازت اهتمام الحضور وإعجابهم.

صعوبات

وعن صعوبات التصميم، أكدت شما أنها لم تواجه أياً منها أثناء عملية التنفيذ واستمتعت بالتجربة تماماً، إذ انقسم التنفيذ إلى مرحلتين رئيستين: الأولى ركزت فيها على إنشاء قاعدة الفستان وربطة الرأس، أمّا الثانية فكان الشيف الذي شاركها التنفيذ مسؤولاً عنها، وتضمنت صنع الزهور وشرائح الشوكولاتة الكبيرة المطوية. وتطلب إكمال عملها أقل من أسبوع، بينما استغرق عمل الشيف أكثر من أسبوعين.

وحول وجوه اختلاف تصميم أزياء الشوكولاتة عن التصاميم العادية، اعتبرت شما أن «الاختلاف الرئيس الذي يأتي في المقام الأول هو طبيعة الخامة، إذ إن الشوكولاتة هشة وحساسة للحرارة، وتتطلب تقنيات متخصصة مثل التشكيل والتصلب، على عكس خياطة الأقمشة، إضافة إلى ذلك، تركّز أزياء الشوكولاتة على التأثير البصري بشكل أكبر من تركيزها على الوظيفة، وغالباً ما تنطوي على التعاون مع خبراء الطهي مقارنة بتصميم الأزياء التقليدي».

الاستدامة والموضة

قالت مصممة الأزياء شما الفلاسي، إن مشاركتها في عرض أزياء الشوكولاتة، مثّلت بالنسبة لها أهمية كبرى، إذ ساعدتها على استكشاف خيارات مختلفة في عالم الموضة، وخوض تجارب تدعم مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة في تصاميمها، موضحة أنها تعاونت من قبل مع «صالون دو شوكولا والحلويات»، إذ صممت فساتين من الشوكولاتة لعرض أزياء خاصة به، إضافة إلى ذلك، قامت بتصميم وتنفيذ أزياء باستخدام مواد غير تقليدية منها منسوجات مصنوعة من نباتات صديقة للبيئة لنشر الوعي بأن الاستدامة كمفهوم وأسلوب حياة يمكن تطبيقه في مختلف المجالات ومنها الموضة والأزياء، دون التنازل عن التركيز على الجماليات التي تميّز هذا القطاع.

شما الفلاسي:

تصميم الأزياء لا يقتصر على المفهوم الشائع، ولكنه مفهوم واسع يهدف إلى تعزيز الجمال بمختلف القطاعات.

أبرز ما ميز التصميم هو الزهور الكثيرة التي تغطي الفستان من الأمام والخلف، إضافة إلى الزهرة الكبيرة على الرأس.