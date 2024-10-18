بعد سقوطه من شرفة الفندق.. الكشف عن سبب وفاة ليام باين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم الإعلان عن سبب وفاة مُغني فرقة “وان دايركشن” ليام باين، حيث كشفت نتائج التشريح الأولية أنه توفي متأثرًا بإصابات خطيرة متعددة، بعد سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس. الحادث وقع بعد ظهر أمس، حيث سقط باين البالغ من العمر 31 عامًا من شرفة فندق “كاسا سور” في العاصمة الأرجنتينية، ما أدى إلى إصابته بكسر في قاعدة الجمجمة ونزيف داخلي وخارجي، مما تسبب في وفاته.

وأفادت التقارير الأولية بأن فريق الطوارئ الطبية حاول تقديم الرعاية وإنعاشه، إلا أن إصاباته كانت قاتلة، وفارق الحياة في موقع الحادث. وفقًا لمدير خدمة الاستجابة الطبية الطارئة SAME، ألبرتو كريسنتي، كان يعاني باين من كسر في الجمجمة، وهي إصابة خطيرة أدت إلى وفاته على الفور.

وقد أجرى التشريح خبيرا الطب الشرعي، سانتياغو مافيا بيتسوزيرو وفيكتور روبرتو كوهين، في مشرحة المدينة في بوينس آيرس، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من الفندق الذي شهد الحادث. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان باين قد تناول مواد ممنوعة قبل وفاته، حيث يُعتقد أن هذه المواد قد تكون سببًا في السقوط.

حتى الآن، لم تُعلن الشرطة عن أدلة قاطعة حول ملابسات السقوط، ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول وفاة الفنان الشاب.