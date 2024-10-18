شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي بوشناق: أحمل جنسيتين غير التونسية وأصول عائلتي من البوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

كشف المطرب لطفي بوشناق، عن حمله جنسيتين بخلاف الجنسية التونسية، قائلا: "بحمل جنسيتين غير التونسية وأنا أصلي من البوسنة والهرسك وعائلتي في كل العالم، في مصر وفلسطين ومكة، وكانت العائلة موجودة وقت المحرقة الشهيرة والبوسنيين فروا إلى الدول العربية".

وأوضح لطفي بوشناق، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن أصل اسم عائلته من البوسنة ويعودون إلى 300 سنة ومعه حاليا جواز سفر بوسني وعمل 3 حفلات هناك، مضيفا: "كلنا في الأخر أولاد ادم وحواء وكلنا بشر والانسانية تجمعنا ويشرفني أني تونسي".

ولأول مرة، يحكي بوشناق عن تفاصيل إنسانية مؤثرة في حياته، عن لحظة وفاته والده وإصابته النفسية التي أفقدته القدرة على الكلام لعدة أشهر، كما يحكي عن سر تعلقه بالحيوانات وتربيته لهم في منزله.

