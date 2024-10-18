شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي بوشناق: الفنان صوت الشعب وتوجد موضوعات يجب إثارتها في الأغنية العربية والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان التونسي لطفي بوشناق، إن الأغنية التي قدمها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32 وذكر فيها الموسيقار سيد درويش قدمها من حوالي 5 أو 6 سنوات، موضحا أن الأغنية كانت تحكي عن وضع الأغنية العربية والمضمون في الأغاني كنا نحكي عن الحب.

وأضاف لطفي بوشناق، خلال لقاءه ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحب ولكن هناك مواضيع مهمة جدا تستحق أن تثار في أغانينا العربية، مؤكدا أن الفنان هو صوت الشعب ولازم يعبر عن الواقع ويكون امتداد لماضي وتعايش لحاضر ورؤية للمستقبل.

وتابع لطفي بوشناق: "الفنان هو انعكاس ومرآة لصوت الشعب والمطرب هو صوت المواطن ويجب أننا منختصرش الفن عن العشق والحب والغدر فقط، وأنا مش ضد الحب ولكن هناك مواضيع أخرى يجب التعبير عنها للجمهور".

