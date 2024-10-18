شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الموجى تتألق بأغانى وردة وفايزة أحمد بحفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غنّت المطربة فرح الموجى خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية من ألحان الموسيقار محمد الموجى، وغنت "أكدب عليك" لوردة وأغنية "بيت العز" لفايزة أحمد، وذلك بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وقدم المطرب أحمد محسن، خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية، أغنية "صافيني مرة" للعندليب عبد الحليم حافظ، و"الحلوة داير شباكها" لمحرم فؤاد، وحرصت المطربة حنان عصام على تقديم أغاني "ياما القمر على الباب" لفايزة أحمد، وأغنية "يهديك يرضيك" لعفاف راضي.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



المطربة فرح الموجى



جانب من حفل فرح الموجى



حفل فرح الموجى كامل العدد



حفل فرح الموجى مهرجان الموسيقى العربية



حفل فرح الموجى



فرح الموجى تتألق بأغانى وردة وفايزة أحمد بحفل مهرجان الموسيقى العربية