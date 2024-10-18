شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية وحشتونى لـ وردة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألقت المطربة ريهام عبد الحكيم خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغاني وردة وعبد الحليم حافظ، حيث بدأت حفلها بأغنية "وحشتوني" لـ وردة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدمت أغنية "كل ما اقول التوبة" للعندليب.

وقدم المطرب أحمد محسن، خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية، أغنية "صافيني مرة" للعندليب عبد الحليم حافظ، و"الحلوة داير شباكها" لمحرم فؤاد، وحرصت المطربة حنان عصام على تقديم أغاني "ياما القمر على الباب" لفايزة أحمد، وأغنية "يهديك يرضيك" لعفاف راضي، كما غنت المطربة فرح الموجي أغنية "أكدب عليك" لوردة وأغنية "بيت العز" لفايزة أحمد، وذلك بقيادة المايسترو محمد الموجي، وقدم المطرب حسام حسني أغنية "والنبي لنكيد العزال" لمحرم فؤاد، وأغنية "أحبك" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



المطربة ريهام عبد الحكيم خلال الحفل



جانب من الحفل الكبير للفنانة ريهام عبد الحكيم



حفل ريهام عبد الحكيم فى مهرجان الموسيقى العربية



حفل ريهام عبد الحكيم فى مهرجان الموسيقى العربية



حفل ريهام عبد الحكيم خلال مهرجان الموسيقى العربية



حفل ريهام عبد الحكيم مهرجان الموسيقى العربية



حفل ريهام عبد الحكيم



حفلات مهرجان الموسيقى العربية ريهام عبد الحكيم



ريهام عبد الحكيم تطرب الجمهور