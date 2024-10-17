راغب علامة يُدين الاعتداءات الإسرائيلية: “لعنكم الله يا قتلة الأبرياء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدان الفنان اللبناني راغب علامة، في منشور عبر حسابه على منصة “X” (المعروفة سابقاً بتويتر)، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق في لبنان وغزة.

وفي منشوره، عبّر علامة عن استيائه الشديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية قائلاً: “الجنون الإسرائيلي وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية في جنوبي لبنان وفي غزة له تفسير واحد، وهو أن إسرائيل الإرهابية خاسرة في الحرب. ولولا ذلك، لما مارست هذه الإبادة للمدنيين وهذا الهولوكوست، وهذا الجنون بالقتل وبحرق الأطفال في خيمهم! لعنكم الله يا قتلة الأبرياء الخاسرون”.

وقد أثار المنشور تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين شاركوا آرائهم ودعمهم لموقف علامة الرافض للعنف والإبادة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في لبنان وفلسطين. يُذكر أن راغب علامة يُعد من الشخصيات الفنية البارزة التي تستخدم منصاتها الاجتماعية للتعبير عن موقفها من القضايا الإنسانية والسياسية.