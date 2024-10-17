شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" ينظّم مبادرة بحثية لزيادة إنتاجية المحاصيل البعلية في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم برنامج التنمية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" اليوم، مبادرة إشرافية لتنفيذ العديد من التجارب البحثية في المزارع الإرشادية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وعدد من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بمركز الأبحاث الزراعية بجازان.وهدفت المبادرة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية البعلية "الذرة ، والدخن ، والسمسم" من خلال تبني الأساليب الزراعية السليمة واستخدام التقنيات الحديثة للإنتاج، وتعريف المزارعين بأهمية الأصناف المحسنة وراثيًا لتحسين إنتاج المحاصيل المستهدفة.وتضمنت المبادرة جلسات تفاعلية حول تدريب موظفي الوزارة في مركز الأبحاث على تنفيذ البحوث بشكل سليم للمحاصيل البعلية، وتعزيز قدرات المرشدين الزراعيين لتقديم الخدمات الإرشادية بجودة عالية إضافة لبحث الآراء المقترحات حول كل مايهم التجارب البحثية في المزارع الإرشادية الخاصة بالمحاصيل البعلية.