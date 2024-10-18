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فيضانات قوية تضرب أجزاء من فرنسا

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سببت الأمطار الغزيرة في أنحاء من فرنسا فيضانات وعمليات إخلاء وإغلاق طرق خطوط سكك حديدية، الخميس.
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى تحذير، باللون الأحمر، في ست مناطق بالنصف الجنوبي من البلاد، وتحذيرا باللون البرتقالي في 34 منطقة. ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الليل.
فيضانات قوية تضرب أجزاء من فرنسا - د ب أ

فيضانات في فرنسا

وجرى إجلاء نحو 900 شخص، وإخلاء العديد من المدارس في إقليم أوفرن- رون- ألب.
فيضانات قوية تضرب أجزاء من فرنسا - د ب أ

وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا سريعة ومتاجر كبرى وقد غمرتها المياه، وسيارات تطفو فوق سطح الماء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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