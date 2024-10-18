شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات قوية تضرب أجزاء من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات في فرنسا

الدمام - شريف احمد - سببت الأمطار الغزيرة في أنحاء من فرنسا فيضانات وعمليات إخلاء وإغلاق طرق خطوط سكك حديدية، الخميس.وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى تحذير، باللون الأحمر، في ست مناطق بالنصف الجنوبي من البلاد، وتحذيرا باللون البرتقالي في 34 منطقة. ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار خلال الليل.وجرى إجلاء نحو 900 شخص، وإخلاء العديد من المدارس في إقليم أوفرن- رون- ألب.وأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا سريعة ومتاجر كبرى وقد غمرتها المياه، وسيارات تطفو فوق سطح الماء.