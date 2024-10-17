شكرا لقرائتكم خبر شتاء السعودية 2024: أسبوع الرياض للأزياء يستقطب عشاق الموضة من العالم ويعزز الزخم السياحي في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية منذ يوم الخميس حيث تستضيف الرياض النسخة الثانية من "أسبوع الرياض للأزياء" الذي يأتي في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المملكة منذ إطلاق تقويم فعاليات "شتاء السعودية 2024".

ويمتد الحدث على مدار 5 أيام، من 17 إلى 21 أكتوبر، في ثلاثة مواقع رئيسية هي: قصر طويق، المدينة الرقمية، وحي جاكس.

ويشارك في هذه النسخة لأول مرة أكثر من 30 دار أزياء سعودية، مما يجعل الحدث محط أنظار السياح والزوار من محبي الموضة محليًا وعالميًا.

ومن أبرز المشاركين دور سعودية معروفة مثل عدنان أكبر، وهنيدة الصيرفي، وتيما عابد، بالإضافة إلى مصممين سعوديين صاعدين مثل دار الهنوف، ويحيى البشري. وسيتضمن أسبوع الرياض للأزياء سلسلة من العروض المبهرة، بجانب تقديم مجموعات جديدة من التصاميم العصرية الراقية.

ويعكس هذا الحدث أيضًا النمو الهائل الذي تشهده السياحة في السعودية عموما والعاصمة الرياض خصوصًا، مدعومًا بالفعاليات المتواصلة ضمن "شتاء السعودية 2024"، الأمر الذي يعزز من جاذبية الرياض كإحدى وجهات البرنامج.

يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرضًا مميزًا.

كما يتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.