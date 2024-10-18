شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله فى مقابلة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط: هدفنا تمكين عملائنا من التواصل من أجل مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترن مسيرة فودافون مصر والتي بدأت قبل ربع قرن، بالمسيرة المهنية لمحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر. لقد شهد عبد الله اللحظات الأولى لميلاد هذه الشركة العملاقة في مكتب صغير في المعادي التي بدأت بـ 300 موظف فقط قبل 25 عامًا لتصل إلى إمبراطورية عملاقة للاتصالات والتحول الرقمي والمعاملات المالية والترفيه تضم أكثر من 10,000 موظف في جميع أنحاء مصر.



محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة ڤودافون مصر

لقد كانت ڤودافون مصر في سنتها الأولى تطمح لاقتناص 100,000 عميل في السوق المصري، وهي الآن تخدم أكثر من 48 مليون عميل. وما بين البدايات والمكانة التي وصلت إليها الشركة حاليًا، يحكي عبد الله قصة فودافون مصر منذ بدايتها وصولًا لإنجازاتها الحالية في لقاء حصري مع فوربس أجراه مؤخرًا.



وخلال اللقاء، كشف محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر عن حجم الاستثمارات التي أنفقتها الشركة على مدار 25 عامًا والتي تخطت الـ 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الشركة تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات كل عام بهدف تحسين البنية التحتية مما يعزز من تقديم أحدث التقنيات المتطورة للسوق المصري، وهو ما عملت عليه فودافون مصر منذ انطلاق أعمالها في السوق المصري بداية من خدمات الرسائل النصية القصيرة وصولا لتكنولوجيا الجيل الخامس بهدف تعزيز تجربة التواصل لعملاء الشركة. جاء ذلك خلال حواره مع مجلة فوربس.



محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة ڤودافون مصر

من ناحية أخرى، تطرق عبد الله إلى مجهودات الشركة فيما يخص خدمة وتنمية المجتمع وذلك من خلال مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، التي أنفقت 40 مليون دولار منذ انطلاقها ونجحت في تحقيق تأثير إيجابي ملموس في حياة 11 مليون مصري عن طريق العديد من المشروعات والمبادرات التنموية.



وأعرب محمد عبدالله عن فخره بمسيرة الشركة وتحولها من مقدم لخدمات الاتصال، لتصبح الآن شريكاً رئيسياً في هذا القطاع الحيوي و وشريكًا استراتيجيًا في تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، كما أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لعملائها من خلال باقة متنوعة من الخدمات تثري حياتهم بدءًا من تلبية احتياجهم في التواصل مع احبائهم، وتسهيل الوصول للخدمات المالية وعمليات المدفوعات، أو توفير الخدمات التعليمية، وصولًا للترفيهية ومشاهدة المحتوي الحصري.