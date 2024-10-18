شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2% خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 30143.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 7667.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 10779.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 37362.89 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 8058.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.155 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.483 تريليون جنيه إلى 1.444 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 377 مليار جنيه إلى 380.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.860 تريليون جنيه إلى 1.824 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 299.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.799 مليار ورقة منفذة على 640 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.288 مليار ورقة منفذة على 530 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.65% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.35%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 601.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 232.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 287.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.5 مليار جنيه بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 519.2 ألف عملية.