شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح رابطا إلكترونيا للاستعلام عن أحقية الموظف بالترقية غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إتاحة رابط إلكترونى للاستعلام عن مدى أحقية الموظف فى الترقية http://promotion.caoa.gov.eg، غدًا، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التى ينبغى مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التى ينبغى مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار، مشيرًا إلى أن الجهاز سعى لإنشاء رابط إلكترونى للاستعلام عن الموقف من الترقية منذ قرار العام 2019 تيسيرًا على السادة الموظفين فى الاستعلام وأيضا لمساعدة الوحدات المختلفة فى إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر، علمًا بأن نتائج البحث التى تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التى يدخلها المستخدم.