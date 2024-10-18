شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأغذية" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، وصعد قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.4%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، ثم قطاعا البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.57%، والعرب على 3.96%، واستحوذت المؤسسات على 21.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.57%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 231.3 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 83.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10779 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 8058 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة.