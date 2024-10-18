شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 9 صباحًا في مناطق أخرى .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: القنفذة والليث.

تبوك: الوجه واملج وضباء.

عسير: البرك والقحمة.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال والفطيحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان.

الجوف: القريات وطبرجل.

الحدود الشمالية: طريف.