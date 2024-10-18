شكرا لمتابعة خبر عن زفاف فى أعماق بحر جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر زوجان شغوفين بالبحر والغوص أن يخطوا خطوة غير تقليدية في حياتهما، تحت سطوع أشعة الشمس المتلألئة، وبحضور مجموعة من الغواصين المتحمسين.

وحسب العربية، شهدت الأعماق لحظة سحرية لا تُنسى، حيث تم عقد قران حسن أبو العلا وياسمين دفتردار، في احتفال يجمع بين الحب والشغف، أُقيم زفافهما تحت الماء، ليصبحا من أوائل الغواصين الذين يحتفلون بهذه المناسبة الفريدة بين الكائنات البحرية والشعاب المرجانية.

وقال الزوج: “تم عقد القران في مدينة جدة، وسبب زواجنا في أعماق البحر هو عشقنا للغوص، وحُبنا لاستكشاف عالم البحر والاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، وخصوصًا في البحر الأحمر”.

وأضاف: “فعليًا، كانت مفاجأة لنا، بعد أن أتممنا لبس معدات الغوص، قام الكابتن فيصل فلمبان وأعضاء فريق غواصي السعودية بإخبارنا أنهم سيحتفلون بنا بمناسبة عقد القران تحت الماء، وكانت الأجواء رائعة مع احتفال الغواصين بنا في هذه المناسبة والذكرى الجميلة كأول غواصين يحتفلان من أعماق البحر”.

وتابع: “الحمد لله، لم تكن هناك تحديات، لأننا حصلنا على رخص غوص سابقًا، وقام فريق غواصي السعودية بإعطائنا التعليمات وخطة الاحتفال، مع الحماس المشع في داخلنا لهذه المناسبة، وكانت ردود الأفعال تعبر عن الإنبهار من هذا الاحتفال غير التقليدي، وقد اتبعت جميع معايير السلامة في الغوص”.

وختم حديثه قائلًا: “إن مشاهدة الاحتفال عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يبين للعالم مدى جمال البحر الأحمر وروعته، والذي يعتبر ثروة وطنية ونعمة من نعم الله لهذا البلد العظيم، نحن نرسل الترحيب بجميع الغواصين وغير الغواصين في العالم لزيارة المملكة وتجربة الغوص في البحر الأحمر، للإسهام في تحقيق رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان، أمير الشباب وعراب هذا البلد المعطاء”.