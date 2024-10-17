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الخليج اليوم .. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى لبنان

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

 

وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ، الأمير ، رئيس مجلس الوزراء، وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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