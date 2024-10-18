شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإسعاف والطوارئ بغزة: الوضع الصحى كارثى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

قال فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ بشمال غزة، إن الطواقم الطبية انتهت من انتشال الشهداء والجرحى من المجزرة في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا الذي تأوي النازحين، وهناك العشرات من المصابين والشهداء وصلوا إلى مجمع كمال عدوان الطبي وإلى مستشفى العودة في قطاع غزة والمستشفى الإندونيسي، مشددًا على أن الوضع الصحي كارثي.

وأضاف "عفانة"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الصحي كارثي في الأراضي الفلسطينية بعد مرور عام كامل على هذا العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يدمر المنظومة الصحية تدميرًا ممنهجًا من خلال عدم إدخال المساعدات والطواقم الطبية والمعدات الطبية اللازمة لإحياء هذه المنظومة المنهارة من قبل هذا الحصار والمجازر التي ترتكب ضد قطاع غزة.

وتابع: "اليوم هو الثالث عشر من استمرار المجازر والحصار الإسرائيلي لشمال قطاع غزة ومخيم جباليا بالتحديد"، موضحًا أن المدرسة ازداد بها عدد النازحين بعد إخراج قوات الاحتلال الإسرائيلى المواطنين الفلسطينيين من منطقة الفالوجة بعد استهداف المربعات السكنية لهذه المنطقة.