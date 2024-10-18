شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى: القبض على شبكة إرهابية تجند عناصرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم/الخميس/، عن القبض على شبكة إرهابية تجند عناصرها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الشبكة المكونة من 26 شخصاً من محافظات بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، والأنبار، تم تجنيدهم جميعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويتواصلون فيما بينهم عبر تلك المواقع.



وأضاف أن الشبكة كانت تعمل بطريقة الذئاب المنفردة حيث كانت تخطط لتنفيذ أعمال مسلحة فى محافظات متفرقة من بينها استهداف زائرى الإمام الحسين فى منطقتى الدورة والحسينية فى بغداد.



وأشار إلى أنه تم القبض عليهم بعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية فى الرصافة وبتنفيذ من قبل خلية الصقور الاستخبارية فى وزارة الداخلية العراقية، لافتاً إلى أنه تم إحباط جميع العمليات الإرهابية التى كانوا ينوون تنفيذها فى البلاد من خلال المتابعة المستمرة التى استغرقت عدة أشهر.