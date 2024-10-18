شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الخميس/، فرض عقوبات على شبكات وأفراد مرتبطين بجماعة الحوثى فى اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها الرسمى - "أن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على خمس شركات وخمسة أفراد وحددت ثمانى سفن كممتلكات محظورة، لارتباطها بشبكة العميل المالى للحوثيين المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمدعوم من قبل الحرس الثورى الإيراني- فيلق القدس، والمتمركز فى إيران، سعيد الجمل".



وأشار البيان إلى أن النظام الإيرانى يستمر فى دعم الجماعات الإقليمية فى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العائدات الناتجة عن شبكة الجمل، تقدم أموالاً تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما فى ذلك تعطيل الشحن الدولى فى الممرات المائية الحيوية.



وأكد أن هذه هى الجولة الحادية عشرة من العقوبات التى تم فرضها على شبكة سعيد الجمل، وأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة هذه.