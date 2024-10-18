شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 45 شهيدا و179 جريحا جراء 96 غارة للاحتلال الإسرائيلى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية عن تسجيل 96 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان معظمها فى الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالى للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10 آلاف و246 اعتداء.

ووفقا لتقرير اللجنة اليوم /الخميس/، حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على لبنان والوضع الراهن، والذى وزعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة فى حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، وأوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 45 شهيداً و179 جريحاً، ليرتفع العدد الإجمالى منذ بدء الأحداث إلى 2412 شهيداً و11285 جريحاً.



وأضاف التقرير أنه تم فتح 1096 مركزاً لاستقبال النازحين، منها 900 مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن استمرار حركة النزوح حيث وصل العدد الإجمالى للنازحين إلى 190 ألفا و882 نازحاً (44 ألفا و121 عائلة) فى مراكز الإيواء حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين فى محافظة جبل لبنان وبيروت.



ونوه إلى أن كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بحفظ الأمن والمساهمة فى مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود .



وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية أنه منذ 23 سبتمبر 2024 وحتى 17 أكتوبر الجاري، سجّل الأمن العام اللبنانى عبور 333 ألفا و893 مواطناً سورياً و132 ألفا و74 مواطنا لبنانيا إلى الأراضى السورية.



وأضافت اللجنة أنها تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة.



من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، فى بيان، اليوم، قصف مستعمرة راموت نفتالى بدفعة صاروخية. كما استهدف حزب الله، بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستعمرة افيفيم بدفعة صاروخية.