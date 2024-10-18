شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": كل كيلو متر في غزة يعيش فيه 60 ألف مواطن.. "الوضع أسوأ من السجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن إن نسبة الفقر كانت 46% في قطاع غزة، أما الآن فنسبة الفقر 100%، تم تدمير كل شيء، وغزة أصبحت مكان غير صالح للحياة، فتم تدمير البنى التحتية والطرق والصرف الصحي والجامعات، والمدارس الآن 85% منها تم تدميرها وما تبقى يسكنه مئات الآلاف من النازحين.

وأضاف، في مداخلة عبر "زوم" في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن أطفال غزة الآن يولدون قصار قامة بسبب سوء التغذية الذي يطال 90% من السكان، منوها أن الأمراض تنتشر بصورة رهيبة، فغزة لم تكن تعرف من قبل الكبد الوبائي، أما الآن هناك 1000 إصابة أسبوعيا لسكان غزة، وهذا بسبب انعدام النظافة الشخصية وعدم وجود المياه الصالحة للشرب، بالإضافة للازدحام.

وتابع: "إسرائيل تضع مليون و800 ألف فلسطيني في مساحة 30 كيلو متر مربع، يعني كل كيلو متر مربع به 60 ألف نسمة، فلم يوجد في العالم كله سجن مساحته ألف كيلو متر مربع وبع 30 ألف نزيل".

ولفت إلى أن ما يدخل إلى غزة 60 شاحنة يوميا، بها مياه وأدوية ومواد غذائية تشكل 10% فقط من احتياجات السكان، ولذلك هناك حالات جوع في غزة، وإذا لم يتم التدخل وفتح المعابر ستدخل غزة في مجاعة.