هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أسود وأناقتها حديث الجمهور - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها في حفل خاص بأحد العطور، الذي شهد حضورًا لافتًا من الإعلاميين والفنانين والمؤثرين في قطاع الجمال من المملكة العربية السعودية.
وعبرت هنا الزاهد عن سعادتها بالشراكة في هذا الحدث، قائلة: "أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من هذا الحدث والعلامة التجارية، هذه العلامة تمثل الجودة والتميز. أنا متشوقة لتعريف الآخرين واستكشاف هذه المجموعة التي تهدف إلى تمكين الناس من الشعور بالثقة والجمال".
أما عن إطلالتها، فقد خطفت هنا الأنظار بفستان أنيق باللون الأسود، ونسقت معه حقيبة وحذاء بكعب عالٍ، مما زاد من جاذبيتها في الحفل.
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