ألكساندر علوم ينتقد الصمت حيال العدوان: “ما تخافون الله؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الممثل العراقي ألكساندر علوم، رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على منصة “X” (المعروفة سابقاً بتويتر)، عبّر فيها عن استيائه من الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وجاء في تغريدته: “ما تخافون الله تخافون تخسرون الدنيا خليكم ساكتين!”، في إشارة إلى حالة الصمت أو التهاون تجاه معاناة الشعبين. وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين شاركوا مشاعر الغضب والاستياء من الأحداث الجارية في المنطقة.

يُذكر أن علوم، الذي عرف بدعمه الدائم للقضايا الإنسانية، يعكس من خلال هذه الرسالة تضامنه مع الفلسطينيين واللبنانيين في ظل الأزمات الحالية. وقد أشاد الجمهور بموقفه وشجاعته في التعبير عن آرائه في هذا الوقت الحساس.

هذا وتواصلت ردود الفعل الإيجابية والمساندة من قِبل عدد من محبي ومتابعي علوم، معربين عن تقديرهم لمواقفه الإنسانية الواضحة في مثل هذه القضايا.