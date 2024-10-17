8 شهداء وعشرات الإصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 8 أشخاص وأصيب 54 بجروح، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في غارات شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي النبطية وقانا جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية

وقالت الوزارة، في بيان: "الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) على بلدة قانا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 54 بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".

وفي وقت سابق أفادت في بيان بأن "غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص، وتستمر أعمال رفع الأنقاض".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأربعاء، "عدوانا جويا عنيفا على بلدة النبطية التحتا، حيث نفذ أكثر من 7 غارات على أحياء الدير والعقيدة والرويس"، حسب الوكالة.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية، وفق الوكالة، سلسلة غارات على بلدات حانين وعيتا الشعب والقليلة وزبدين وكفرتبنيت وكفرجوز وعبا وجبشيت وشقرا وبرعشيت وكفرا وكفردونين ومجدل سلم وشوكين وعربصاليم وكفررمان ورومين جنوب لبنان.

وبعد توقف استمر 6 أيام، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بادعائه استهداف "مستودع أسلحة لحزب الله تحت الأرض".

في المقابل، قصف "حزب الله"، الأربعاء، دبابة "ميركافا" إسرائيلية بصاروخ موجه في محيط بلدة راميا (جنوب)، ما "أوقع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و350 شخصا، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

المصدر : وكالات