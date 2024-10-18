هاريس تعلّق على الفرق بين رئاستها وولاية بايدن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشّحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة أنّها في حال فازت في الاقتراع فإنّ ولايتها "لن تكون استمرارا" لإدارة الرئيس جو بايدن.

وأضافت المرشحة الديمقراطية، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قبل 20 يوما من الاستحقاق الرئاسي الأميركي "على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة".

وقالت نائبة الرئيس، التي تحتفل الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين "أنا أمثّل جيلا جديدا من القادة".

وانتهزت هاريس الفرصة لشنّ هجوم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، متّهمة إياه بـ"التقليل من شأن" الأميركيين.

وقالت "يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادرا على مواجهة الانتقادات من دون أن يهدّد أصحابها بإيداعهم السجن".

والمنافسة محتدمة جدا بين المرشحين للبيت الأبيض إذ تمكن ترامب بحسب استطلاعات الرأي من تعويض تقدم منافسته الطفيف ولا سيما في الولايات الشمالية الرئيسية.

في هذه الولايات بالتحديد، تركز نائبة الرئيس جهودها هذا الأسبوع. فقد عادت الأربعاء إلى بنسيلفانيا حيث كانت الاثنين أيضا بعد توقف في ميشيغن على أن تكون في ويسكنسن اليوم الخميس.

لكن نتيجة الانتخابات الرئاسية، قد تتقرر في مكان آخر في إحدى الولايات السبع الأخرى المحددة بوضوح.

ومن بين هذه الولايات جورجيا حيث صوت الأربعاء الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عبر البريد بعد 15 يوما على احتفاله بعيد ميلاده المئة. وكان قد أعرب عن أمنيته بأن يكون لا يزال على قيد الحياة ليتمكن من التصويت لهاريس. وقد شكرته المرشحة الديمقراطية على دعمه لها.

ويواصل ترامب من جهته إجراء مقابلات كثيرة مع بودكاست جديد يبث الخميس.