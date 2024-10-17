نجوى كرم في حالة تأثر شديدة في برنامج Arabs Got Talent.. ما القصة؟

كلمات وجمل مؤثرة : نجوى كرم تشيد بأداء هذا الفريق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - دخلت الفنانةفي حالة من الانبهار والتأثر الشديد، وذلك في أولى حلقات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهبوالذي تتواجد به ضمن أعضاء لجنة تحكيمه المكونة من الفنانوهذه الحالة سببها هى أداء احدى الفرق المشاركة في الموسم الجديد من البرنامج والمكونة من أسرة واحدة أم وأب وأبنائهما ، حيث قدموا عروضاً استعراضية مختلفة ومميزة، وسط حالة من الدهشة الممزوجة بالانبهار من قبل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج ولاسيما الفنانة نجوى كرم والتي أثنت على حديث الأم خاصة عقب توضيح الآخيرة لها بأن العرض الذي قامت به برفقة أطفالها وزوجها هدفه الرئيسي إيصال رسالة وهى أن الأم هى العمود الفقري لكل بيت، لتقرر "نجوى" الرد عليها " الله يقويكي انتي شايلة العائلة كلها على اكتافك، أنت سيدة ومثال يحتذى به كل النساء،لوجود قوة بداخلك كبيرة لآنك لم تحملي أبنائك فقط بجسدك، ولكن تحمليهم برأسك وعزيمتك وإصرارك.. تستحقين أن تكوني أم للعائلة وأب للعائلة وأهل للعائلة".وتابعت " أنا تأثرت بهذه السيدة و بـ الأب الحنون الذي قام بحمل ابنه على كتفه وقام بتقبيله لحظة نزوله "

العروض المباشرة لأول مرة من الرياض

جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلا من أحمد حلمي مع استمرار كل من نجوى كرم وناصر القصبي.

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