المتسابق تميم الحرصي يبهر أعضاء لجنة تحكيم Arabs Got Talent بموهبته التمثيلية 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - انطلقت منذ قليل على شاشة ام بي سي 1 أولى حلقات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب أرابز غوت تالنت Arabs Got Talent وذلك بعد توقف دام 5 سنوات منذ عرض الموسم السادس منه.

وكان أول متسابقي الموسم السابع هو طفل يدعى "تميم الحرصي" الذي أبهر الحضور وأعضاء لجنة التحكيم المتمثلة في الفنان ناصر القصبي ، والفنانة نجوم كرم ،وباسم يوسف بأدائه التمثيلي والذي اعتمد على فن الحديث من منطقة " البطن" مستخدماً في ذلك بغبغاء ، حيث أتقن في أن يقنع الجميع بأنه هناك شخصاً آخر يتحدث بصوت هذا البغبغاء، ولعل اللافت الذي نال على استحسان الجمهور وتفاعل معه بشدة هو تطرق الطفل "تميم" في حديثه مع البغبغاء الذي كان يحمله عن كأس العالم الذي سوف تقوم المملكة العربية السعودية بتنظيمه عام 2034.

إشادة واسعة من قبل أعضاء لجنة التحكيم بموهبة تميم في التمثيل

وعقب الانتهاء من تقديم فقرته نال على إشادة واسعة سواء من قبل الفنانة نجوى كرم والتي وجهت له رسالة قالت من خلالها " كممثل أقنعتني"، أما باسم يوسف أثنى على الفن الذي يقدمه هذا الطفل باعتباره من أصعب الفنون ، مكملاً " فن كلام البطن صعب جداً وشيء ليس سهلاً".

وقبل ختام حديثه حرص "باسم" على توجيه رسالة لهذا الطفل وهو ضرورة أن يكون الاسكتش أو الاسكريبت الخاص بالفن الذي يقدمه في المرات القادمة أن يكون قصيراً وأسرع في نفس الوقت.

أما الفنان ناصر القصبي قال له " يا تميم أنت موهبة عظيمة".

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العروض المباشرة لأول مرة من الرياض

جدير بالذكر أن الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب، ويتم بث الحلقات المباشرة لأول مرة من الرياض.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلا من أحمد حلمي مع استمرار كل من نجوى كرم وناصر القصبي.

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