لمن ذهبت جائزة الباز الذهبي في أولى حلقات الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent؟

احتفالات جنونية

تغييرات لجنة التحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - يبدو أن اللحظات السعيدة بأولى حلقات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهبTalent Arabs Got بدأت مبكراً خاصة عقب حصول فرقة ايدي المشاركة والتي قدمت عرضاً مسرحياً مبهراً على الباز الذهبي من النجم ناصر القصبي، والذي حرص على مصافحة أعضائها عقب الانتهاء من عرضهم في ظل حالة من التشجيع ظهر عليها الثنائي نجوى كرم وباسم يوسف.واحتفل أعضاء هذه الفرقة بطريقة جنونية عقب حصوله على الباز الذهبي وسط فرحة عارمة، وأثناء ذلك حرصت مقدمة البرنامج ريا أبي راشد هي الأخرى على مشاركتهم هذا الاحتفال حيث قامت باللحاق بهم من أجل مصافحتهم موجهة لهم جملاً وعبارات تشجعية تقديراً لما قاموا به من مجهود كبير على مسرح البرنامج .يمكنكم قراءة ... المتسابق تميم الحرصي يبهر أعضاء لجنة تحكيم Arabs Got Talent بموهبته التمثيلية

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج شهدت العديد من التغييرات للموسم السابع وذلك بغياب الإعلامي علي جابر لأسباب صحية وانضمام باسم يوسف إلى اللجنة بدلاً من أحمد حلمي مع استمرار كلا من نجوى كرم وناصر القصبي.

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