أصالة تحتفل بعودة عبدالله الرويشد إلى الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - احتفلت النجمة أصالة بعودة المطرب الكبير عبدالله الرويشد إلى الكويت سالما، بعد رحلة علاج طويلة في المانيا.

أصالة قامت بإعادة نشر مقطع فيديو يظهر عبدالله الرويشد داخل طائرة العودة إلا بلاده الكويت، وعلقت عليه عبر حسابها بمنصة X قائلة: متل الشوق اللي واضح بعيونك لأهلك الكتار وحبايبك الكتار كلنا مشتاقين لك أكتر..

أضافت أصالة: فرحنا بسلامتك واطمنّا عليك أنت بخير وتضل بخير وترجع توقف بحفلاتك متل ماكنت و أحلى تبدى عمر جديد معنا الله يحفظك الحمد لله على سلامتك

وسبق أن زفّت ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بشرى سارة لجمهور والدها من المحيط إلى الخليج، مشيرة إلى انتهاء رحلته العلاجية في الخارج، وعودته إلى الكويت قريبًا جدًا.

ونشرت أسيل الرويشد عبر صفحتها الشخصية على منصة "إكس" صورة لوالدها، وعلّقت قائلة: "راجع لكم بشوق وفرح.. بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن، يوم الخميس 17/10، والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا بعد رحلة العلاج".

لتنهال عليها الرسائل ويتفاعل مع تغريدتها كلُّ محبيه وزملائه من الفنانين الكويتيين والخليجيين، ومنهم الفنانة نوال الكويتية التي علّقت بالقول: "عسى الله يحفظه ويرجع بالسلامة حبيبتي".

والفانة داليا مبارك التي علّقت قائلة: "ألف الحمد لله على سلامة الأستاذ الكبير عبد الله الرويشد، ويا رب تقرّ عينكم بوصوله سالماً معافى"، كما أعادت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركة التدوينة عبْر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وكان الرويشد، قد سافر إلى ألمانيا في شهر أبريل الماضي لاستكمال العلاج، بعدما أمضى 28 يومًا في مستشفى جابر في الكويت، قبل أن ينتقل إلى منزله لاستكمال العلاج بتوصية من الفريق الطبي المشرف على حالته

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