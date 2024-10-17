رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها: أنا فى استراحة محارب.. فيديو

رضوى الشربيني: لم أتزوج وإذا حدث سأعلن

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رضوى الشربيني: لم أستقر على خطوتي الجديدة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - خرجت الإعلامية المصريةللرد على الشائعات التي طالتها في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة الأنباء التي انتشرت حول زواجها سرا، وكذلك لتوضيح الأمور حول إنهاء تعاقدها على تقديم برنامجها الشهير ""، وذلك بظهورها خلال مقطع فيديو على طريقة البث المباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.وتحدثت رضوى الشربيني خلال الفيديو حول حقيقة شائعة زواجها والتي لايزال يرددها عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا وكذلك بعض وسائل الإعلام قائلةً :"أنا لو هتجوز هعلن ده أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لأ أنا متجوزتش، لدرجه انهم حطوا صورتي مع شقيقي وبتقولو ده خطيبي الإماراتي، صراحه مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي شكراَ ليكم انكم بدفعوا عني بالشكل ده، وانتم أحلى حاجه حصلت في حياتي".وتابعت مداعبه جمهورها قائلة :"أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعه لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كدة، أنا متجوزتش حد عنده أطفال بالمناسبه زي ما أحد الجمهور قال كدة"، وعن تعليق أحد متابعينها بأنها تزوجت وجعلت ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن العوضي :"انتو عندكم مشاكل أكيد عشان تفكروا بالشكل ده" .وبالنسبة لخطوتها الجديدة في الاعلام قالت :"أنا حاليا في استراحه محارب، وحبيت اني اكون معاكم هنا على السوشيال ميديا، ولسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة، واما يحصل ده اكيد هعلن لكل اللي بيحبوني".وكانت رضوى الشربيني قد ظهرت مؤخرًا بصورة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعلقت عليها قائلةً :"اختى وحبيبتى وصحبتى"، ولاقت الصورة تفاعل جماهيري كبير، خاصة بعدما ظهرت حالة الصداقة الكبيرة بين النجميين .إقرأي أيضاً.. بعد شائعة زواجها.. معلومات عن رضوى الشربيني وأبرز الشائعات التي واجهتهاكانت قد طلبت الإعلامية رضوى الشربيني، انهاء تعاقدها مع إدارة قناة cbc سفرة، بعد نجاحات عديدة حققتها من خلال برنامجها الشهير هي وبس، الذي يحظى بنسبة متابعة وجماهيرية كبيرة، وأكدت ووجهت الشكر لصناع البرنامج والقائمون على القناة على كل ما قدمته لها طوال فترة تعاونها معهم، وكذلك لبيتها قناة cbc سفرة وكل القائمين عليها والعاملين بها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».