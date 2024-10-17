شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المرور: قرار تمديد تخفيض المخالفات المرورية يسري على المخالفات المسجلة قبل الـ 18 من أبريل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث الإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن من لديه مخالفات مرورية تسبق تاريخ الـ 18 من أبريل لهذا العام يمكنه الاستفادة من قرار تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها.

وقال “الشكرة” خلال تصريحات لـ “الراصد”: “قرار تمديد تخفيض المخالفات المرورية يسري على المخالفات المسجلة قبل الـ 18 من أبريل لهذا العام”.

وأشار إلى أن قرار تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية ينطبق أيضًا على الدراجات النارية مثل ما ينطبق على المركبات.

وأهاب متحدث الإدارة العامة للمرور بمرتكبي المخالفات السداد خلال هذه المدة للاستفادة من التخفيض بقدر 50% ويشمل القرار جميع من سجل عليه مخالفة مرورية قبل تاريخ سريان القرار.