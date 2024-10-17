شكرا لمتابعة خبر عن مختص : لن نقبل بوجود أي مواطن عاطل عن العمل في تخصص طبي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد المختص في الشأن الصحي محمد السنان على عدم تقبل وجود أي مواطن عاطل عن العمل في تخصص طبي .

وقال السنان خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية :” صدرت قرارات مشابهة بتوطين 4 مهن صحية وخاصة العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي .”

وأضافت :” بدأنا بالقطاع الحكومي والنسبة تصل لـ 100% الآن في هذه التخصصات “، لافتًا أن هذا القرار جاء لرفع نسبة التوطين أيضًا في القطاع الخاص .

وأوضح أن القطاع الخاص فيه توجه واضح وصريح إلى إعطاء المجال والفرصة لأبناء وبنات الوطن .