شكرا لمتابعة خبر عن سكن” تُمكّن 1544 مستفيدًا من المسكن في منطقة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، في تمكين أكثر من 1544 مستفيدًا من الأسر الأشد حاجة من المسكن الملائم منذ عام 2021م، منها 533 وحدة سكنية في 2024م، مما أسهم في تلبية احتياجات عدد من الأسر المستحقة واستدامة العطاء في المملكة.

ويأتي هذا في سياق إسهامات “سكن” المستمرة بهدف تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة من خلال المبادرات والبرامج والحملات التي تعكس تكاتف المجتمع وايمانه بالأثر التنموي الكبير للعمل الإنساني.

وتعد مؤسسة “سكن” مؤسسة أهلية يرأس مجلس أمنائها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة “جود الإسكان” ومبادرة “حل للابتكار الإسكاني”، حيث تعمل “سكن” على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.