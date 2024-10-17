أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة نجوى كرم، على أولى حلقات برنامج "Arabs Got Talent" الذي انطلق مساء الأربعاء، على شاشة "إم بي سي 1".

وقالت نجوى: "آراب جوت تالنت، هي حقبة كانت مهمة كتير بحياتي، وبفتكر مازالت، ووجودي فيه، صار عنوان كتير كبير بحياتي، الفنية والشخصية، وهيك يمكن تلاقوها كمان الناس".

وأضافت: "وأنا بشكر الله على هذه المشاركة لأن فرحتي كتير كبيرة، وإن شاء الله مثل ما بلشنا، وقبلونا الناس، نقدر نكفي".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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