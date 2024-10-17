شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤيد التحالف الدولى لتنفيذ حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد، ترحيب سلطنة عمان بمواقف الدول الأوروبية المتسقة مع مواقف دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي الرامية إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال الممثل الخاص لسلطان عمان - في كلمته خلال ترؤسه وفد سلطنة عُمان في أعمال القمة المشتركة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأوردتها وكالة الانباء العمانية - "إن سلطنة عمان تؤيد التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، باسم اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الاستثنائية وبالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن هذا الاعتراف الدولي يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتأكيد على حل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

كما ترحب سلطنة عمان بالدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوقف تصدير السلاح لإسرائيل حيث إن هذه الدعوة تعد خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات هذا الصراع، فضلاً عن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتوسيع رقعة الصراع، والعنف وعدم الاستقرار.

وشدد المسؤول العماني على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه التداعيات وتطبيق قواعد القانون الدولي في سبيل الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار والسلام للجميع.