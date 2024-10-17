شكرا لقرائتكم خبر عن بول شريدر: 25 دقيقة من Joker: Folie à Deux كانت كافية لخروجى من السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن المخرج العالمى بول شريدر من مشاهدة سوى 25 دقيقة من فيلم Joker: Folie à Deux قبل أن يقرر "أن هذا كان كافيًا" ويغادر دار العرض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على الرغم أن المخرج تود فيليبس أشاد بفيلم شريدر الكلاسيكي Taxi Driver الذى طرح عام 1976، إلا أن شريدر اعترف بأنه لم ينجذب إلى الجزء الثانى من سلسلة Joker، التي كانت بعيدة كل البعد عن النجاح المدوي للجزء الأول، ووصفه بأنه "مسرحية موسيقية سيئة".

وصرح شريدر قائلا: "لقد شاهدت حوالي 10 أو 15 دقيقة من فيلم Joker: Folie à Deux، ثم غادرت، واشتريت شيئًا، وعدت وشاهدت 10 دقائق أخرى، وكان هذا كافيًا بالنسبة لى".

وأضاف شريدر أنه لم يعجبه أيضًا أداء كل من البطلين، خواكين فينيكس وليدي جاجا، حيث أشار قائلا:" أنا لا أحب أيًا منهم سواء كممثلين أو اشخاص، وإذا جاء هؤلاء الأشخاص إلى منزلى، فسوف أتسلل من الباب الخلفي".