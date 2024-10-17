السعودية | مؤتمر سلاسل الإمداد في ديسمبر المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنطلق فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في 15-16 ديسمبر المقبل في نسخته السادسة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، تحت عنوان “نبني إرث لوجستي يستشرف المستقبل”.

وسيشارك في المؤتمر نخبة من خبراء وصناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، يمثلون منظمات عالمية ومحلية، ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات في قطاعات واعدة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر، د. عبدالعزيز السهلي، أن هذه النسخة الاستثنائية تعكس مكانة المؤتمر البارزة على الساحة الاقتصادية وما يتمتع به من ثقل كبير في الأوساط اللوجستية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المستهدفة لتطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بها، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين قارات العالم ونموذج لمنظومة النقل المتكاملة.

وأضاف د. السهلي أن هذه النسخة تأتي في مرحلة محورية حيث نبني فيها شراكات جديدة مع مختلف شرائح القطاعات المستهدفة، ونسعى في هذا المؤتمر إلى طرح الرؤى والأفكار لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات الداعمة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ 38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، كما تصدرت الخدمات اللوجستية نموًا في سجلات القطاعات الواعدة بنسبة 76% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

كما يضم المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها. ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة وركن ريادة الأعمال بالإضافة إلى مسابقة تحدي سلاسل الإمداد (اللوجيثون) ، بالإضافة إلى استحداث منصة تمكين المرأة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

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