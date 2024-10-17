كاميرون دياز تكشف سبب عودتها للتمثيل بعد توقف دام سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - اعتزال وعودة، ثم اعتزال وعودة، كان هذا حال الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، خلال الفترة الماضية، فكانت تعيش حالة من التردد بخصوص خوض أعمال فنية جديدة، وكانت شبه ممزقة بين حبها للتمثيل، وبين رغبتها في التفرغ لتربية طفليها وعيش حياة هادئة بعيدة عن الأضواء وأيضًا الاستمتاع بكل لحظة وخطوة جديدة تمر بها عائلتها، ولكنها استقرت أخيرًا أن توفق بين الوضعين، وأن تعود مجددًا للتمثيل، وهذا ما أوضحته في لقاء صحفي أجرته اليوم.

كاميرون دياز تتحدث عن فترة اعتزالها





كشفت كاميرون دياز عن المزيد من التفاصيل حول عودتها إلى التمثيل بعد توقف دام سنوات، وتحدثت عن مشاريع عودتها القادمة Back in Action وShrek 5، وذلك خلال مشاركة الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا في محادثة في قمة Fortune's Most Powerful Women Summit، كما تحدثت عن رحلتها كممثلة وزوجة للمغني بينجي مادن، وأم لطفليهما.

وفي حديثها عن عودتها إلى صناعة الأفلام مجددًا قالت دياز، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر: "لقد كان هذا هو الوقت المناسب لعائلتي، الذي استطيع أن أتركهم والتفت لعملي".

بعد دور البطولة في فيلم Annie عام 2014، حولت دياز معظم تركيزها إلى الأسرة، وتزوجت من مادن، 45 عامًا، في عام 2015، ورحبا بابنتهما راديكس في ديسمبر 2019. وأعلن الزوجان عن وصول ابنهما كاردينال في مارس الماضي.

وقالت إنه خلال فترة توقفها عن هوليوود: "الناس شعروا أن انتهى الأمر وأن مسيرتي الفنية توقفت، ولكن الأمر كان أشبه باستراحة، وإعطاء الأولوية لعائلتي الصغيرة، لأنه كان يصعب علي أن أجمع بين مهنة التمثيل الشاقة والتي تأخذ عدد ساعات طويل وبين رعاية عائلتي، وبالتأكيد لم ينته أمر التمثيل بالنسبة لي أبدًا".

وقالت إن مادن كان يدعمها دائمًا: "كان يشجعني دائمًا للعودة، وجلس مع ابنتنا وقال لها "لقد حان الوقت لكي ندعم أمك ونتركها تمضي قدمًا وتفعل ما تريد".

أوضحت دياز: "لا أضغط على نفسي بنجاح أحد ولا أقارن نفسي بأحد ولم أندم يومًا على قراري ولا أي شيء يمكن أن يغير رأيي بشأن قراري بالاهتمام بنفسي وبناء الحياة التي أردت حقًا أن أعيشها. يتعلق الأمر بأولوية كل شخص، ودائمًا كانت أولويتي وهدفي في الحياة هو بناء عائلة".

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كاميرون دياز تعمل على فيلم Outcome

أعلنت شركة "Apple Original Films"، في 5 مارس 2024، أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 51 عاماً، تخوض مفاوضات نهائية لتشارك كيانو ريفز، البالغ من العمر 59 عاماً، وجوناه هيل، بطولة فيلم "Outcome"، الذي من المتوقع أن يكون بطولة الأخير.

وسيكون فيلم "Outcome" العمل الثاني الذي يجمع ريفز ودياز معاً بعد أن شاركا في فيلم "Feeling Minnesota" عام 1996، وهو فيلم كوميدي حول زوجين يهربان معاً بعد لقائهما في حفل زفاف شخصية دياز إلى شقيق ريفز في الفيلم.

وبالنسبة لدياز، فسيشكل الفيلم استمراراً لعودتها إلى صناعة الأفلام بعد فترة توقف؛ بدأت بعد دورها كـ"ميس هانيغان" في فيلم "آني" عام 2014؛ إذ إنها بعد ذلك الفيلم، ابتعدت عن التمثيل للتركيز على أسرتها.

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عودة رغم الاعتزال

وكان مصدر مقرب من الممثلة كاميرون دياز قد نقل عنها قبل عام؛ أنها قررت اعتزال التمثيل مجدداً، وبشكل نهائي هذه المرة. وورد في تقرير موقع Page Six أن النجمة قد أنهت تصوير آخر عمل لها في مسيرتها الفنية مع شبكة نتفليكس، وهو فيلم "Back in Action"، الذي شاركها في بطولته جايمي فوكس، والذي أيضاً كان السبب بعودتها للتمثيل ولو بشكل مؤقت، وهو ما تبين اليوم أنه لم يكن صحيحاً.

وذكر التقرير حينها أن سبب القرار الذي اتخذته النجمة هو أنها تريد البقاء بجانب ابنتها راديكس، البالغة من العمر 4 أعوام، إذ إنها تسعى للتركيز على أمومتها، وهذا الأمر لا يتناسب مع ساعات التصوير الطويلة والصعبة للغاية. وأضاف المصدر المقرب من النجمة أنه بالنسبة لها فإن التوازن بين الأمومة والتمثيل صعب جداً، وأنها مقتنعة بصعوبة تحقيقه، وعليه ستتفرغ لأسرتها.

وتابع: "كانت أيام العمل المتتالية بواقع عشر ساعات يومياً كثيرةً عليها، وهي تكره الابتعاد عن ابنتها، فهي تحب أن تكون أماً أكثر من أي شيء آخر في العالم".

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