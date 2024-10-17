صبغات شعر باللون الأحمر لخريف 2024.. تألقي بإطلالة عصرية جريئة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - يعد الشعر الأحمر موضة الفصول الأربعة بامتياز، بتدرجاته المتفاوتة التي تليق بالبشرة البيضاء والحنطية والسمراء على حد سواء. وتعد صبغات الشعر الأحمر خياراً مثالياً للنساء من مختلف الأعمار، لا سيما الشابات منهن، كونهن عادة ما يملن إلى الإطلالات الجمالية الجريئة التي تمنحهن لوكاً عصرياً لافتاً، كما أنها تناسب بشكل خاص فصل الخريف، ويندرج ضمن ألوان الشعر الدافئة التي تبرز جمال المرأة وتزيدها تألقاً.

ويرمز لون الشعر الأحمر إلى الجرأة والشخصية القوية، وله مميزات كثيرة، فهو يمنح المرأة إطلالة جريئة تضجّ بالجاذبية والأنوثة ويعبّر عن التصميم والعزيمة، كما أنه لون الجاذبية في صبغات الشعر. وقد اعتمدته كثيرات من النجمات صبغة الشعر الأحمر كنوع من التغيير والتجدد في إطلالاتهن الجمالية ويبدون في غاية الحيوية والجمال.

فإذا كنتِ تفضلين استقبال فصل الخريف بإطلالة جذابة وجريئة، لا تترددي في اعتماد واحدة من درجات صبغات شعر باللون الأحمر على غرار النجمات، والتي نرصدها لك في التالي.

إليك من "الخليج 365" ألوان صبغة حمراء من النجمات لخريف 2024.

منة عرفة بالشعر الأحمر الداكن

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منة عرفة اشتهرت بلون شعرها البني الداكن، إلا أنها فاجأت جمهورها بتغييرات جمالية ملفتة في ألوان وتسريحات شعرها لتطل بلون الشعر الأحمر الداكن الجريء، وهي إطلالة منحتها التجدد والتألق مع لون بشرتها الحنطي، وإذا كنتِ من محبات هذا اللون ومن صاحبات البشرة الحنطية، ننصحك باعتماد صبغة الشعر الأحمر على طريقتها مع تسريحة الشعر الويفي التي تمنحك المزيد من الحيوية والتجدد.

سلاف فواخرجي بالشعر الأحمر النحاسي

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وإذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء والعيون الخضراء، يمكنك اختيار صبغة الشعر الأحمر النحاسي على غرار سلاف فواخرجي التي اشتهرت بشعرها الأسود لسنوات طويلة، لكنها قامت بتغيير جذري في لون شعرها من خلال اختيار الشعر الأحمر النحاسي، فأبرزت من خلاله شخصيتها الجريئة، اختاري هذا اللون الخريفي المفعم بالأنوثة واحصلي على إطلالة نابضة بالحياة مع تسريحة الشعر الريترو.

وفي هذا السياق، يفيدك اتباع 5 نصائح للعناية بالشعر الأحمر

دانييلا رحمة بالشعر الأحمر المضيء

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دانييلا رحمة صاحبة الملامح الجذابة، اشتهرت بلون شعرها الأحمر وتدرجاته المتجددة دائماً، حتى أصبحت ملهمة وأيقونة للكثير من الشابات بألوان شعرها، وهي في أغلب الأوقات تظهر بالشعر الأحمر المضيء الملفت الذي يناسب لون بشرتها البيضاء وعينيها الخضراوين، وعلى خطاها يمكنك استقبال فصل الخريف بإطلالة جريئة بهذا اللون النابض بالحياة والذي يناسب شخصيتك الجريئة مع تسريحة الشعر المالس.

سيرين عبد النور بالشعر الأحمر الكلاسيكي

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سيرين عبد النور تألقت في إحدى إطلالاتها بالشعر الأحمر الكلاسيكي الذي فاجأ جمهورها كثيراً، خاصة أنها كانت تعتمد الشعر البني أو الأسود في السابق، إلا أن هذه الخطوة كانت جريئة منها وبدت مختلفة ومتجددة، لذا ننصحك باختيارها إذا كنت تفضلين هذا اللون من الصبغة لاستقبال فصل الخريف، إلى جانب تسريحة الشعر المالس بقصة الشعر الكاريه.

ما رأيك أيضاً بمتابعة نجمات بالشعر البرغندي صبغة الموسم

مرام علي بالشعر الأحمر الزهري

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في خطوة جريئة منها، ظهرت مرام علي بفيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام بالشعر الأحمر الزهري مع تسريحة الويفي المموجة، هي التي كانت تعتمد الشعر الأشقر في السابق، إذ قامت بتغيير جذري وخطوة جريئة وبدت بكامل الحيوية والجمال، ويمكنك اعتماد هذا اللون مع بداية فصل الخريف على غرارها خاصة إذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء.

خطوات العناية بالشعر الأحمر