أجدد صيحات مكياج العروس لخريف 2024 استوحيها من عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - إذا كنتِ ممن يخططن لإقامة حفل زفافها في هذا الخريف؛ فأنتِ محظوظة جداً؛ إذ إن صيحات مكياج العروس التي تم إطلاقها مؤخراً على منصات عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة العالمية، ستضمن لكِ إطلالة أنثوية حالمة لا مثيل لها، ترتكز في مجملها على أساسيات مكياج تعزز من جمالكِ الطبيعي، وتمنحكِ عيوناً ساحرة، وبشرة مشرقة ومتوهّجة. فمن مكياج العيون المات الخفيف، إلى البشرة المتورّدة الجذابة، إلى الشفاه الناعمة بنغمات قريبة إلى لون البشرة، يمكنكِ أن تستوحي المكياج الذي تحلُمين به في يومكِ الكبير، وتواكبي أجدد اتجاهات المكياج.

ولتسهيل مهمة الاختيار عليكِ، جمعنا لكِ باقة من أجدد صيحات مكياج العروس لخريف 2024، اخترناها لكِ من أسابيع الموضة العالمية بأجدد عروضها.

مكياج طبيعي مشرق

من عرض ساري نوري Sareh Nouri- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



يمكنكِ أن تتزيّني وتتألقي بأجمل إطلالة عروس في يومك الكبير، من خلال اعتماد مكياج طبيعي مشرق بنغمات وردية مشرقة. هذا المكياج الناعم الذي اخترناه من عرض أزياء دار ساري نوري Sareh Nouri في أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2025. يعمل هذا المكياج على إبراز ملامح وجهكِ الجذابة من دون تمويهها أو تغييرها، وإنما بأسلوب طبيعي، لاسيّما أنه يعتمد على نغمات تتماهى مع لون البشرة؛ لتمنحكِ إشراقة طبيعية جذابة. وهو يرتكز بشكل أساسي على تظليل الجفن العلوي بظل العين النيود الوردي، واعتماد تغطية ناعمة للبشرة مع البلاش الوردي البارز على الخدين، إلى جانب أحمر الشفاه النيود الوردي الغامق بلسمة لامعة. كما يمكنك أن تستبدلي بالنغمات الوردية في مكياجك النغمات المشمشية المشرقة، بما يتناغم طبعاً مع لون بشرتكِ.

ما رأيك أيضاً بأن تواكبي مكياج بيبي بينك للعروس: إطلالته ناعمة وأنيقة بنغمات وردية مشرقة



مكياج برونزي مات دافئ

من عرض ساري نوري Sareh Nouri- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما إذا كنتِ من العرائس اللواتي يرغبن في إطلالة دافئة بلمسات هادئة وراقية في آن؛ فلا تبحثي كثيراً؛ إذ تلهمكِ عارضة دار غالية لاهاف Galia Lahav، في أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2025، مكياج عيون دافئاً باللون البرونزي المات، يرتكز على تظليل كامل الجفن العلوي، باستخدام ظل العين المات باللون البرونزي الغامق ودمجه جيداً؛ جنباً إلى جنب مع طبقات عدة من الماسكرا، وتغطية خفيفة للبشرة مع البلاش الكثيف باللون البرونزي على الخدود، والشفاه الطبيعية.



مكياج سموكي خفيف

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لا شك أن المكياج السموكي يضفي على إطلالة العروس لمسة أنثوية قوية ومميزة، ويجعل العين مسحوبة وبارزة بأسلوب جذاب. فإذا كنتِ ترغبين في مكياج سموكي عصري وإنما ناعم ويناسب جميع أشكال العيون، اخترنا لكِ مكياج سموكي من عرض أزياء دار زهير مراد Zuhair Murad في أسبوع الموضة العرائسي في نيويورك لربيع وصيف 2025، يرتكز على النغمات البنية المات فوق الجفن العلوي؛ بحيث يتم دمج درجتين من ظل العين البني غير اللامع بأسلوب سموكي ومسحوبة قليلاً إلى خارج العين، إلى جانب الرموش المستعارة التي تعزز من جمال عينيك. أما مكياج البشرة فاعتمديه مضيئاً ومتوهجاً بنغمات برونزية خفيفة، ولا تترددي في اعتماد أحمر الشفاه البني الفاتح المات.

يفيدكِ أيضاً أن تتعرّفي إلى احتياجات العروس من الألف إلى الياء: إليك دليلاً مفصلاً



مكياج مونوكروم ناعم باللون الزهري

من عرض ناديا منجاريز Nadia Manjarrez- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



المكياج المونوكروم، وهو المكياج بلون موحّد لكلٍّ من العيون والشفاه، هو موضة مكياج كانت وستبقى رائجة في المواسم المقبلة؛ لذلك ضعيه في قائمة خياراتك في يوم زفافكِ هذا الخريف، لاسيّما إذا كنتِ من صاحبات البشرة الحنطية أو السمراء؛ بحيث تعتمدين اللون الزهري؛ فهو أفضل خيار لكِ لتحصلي على إطلالة أكثر أنوثة وإشراقة. يرتكز هذا المكياج على ظلال العيون الزهرية المات الخفيفة فوق الجفن العلوي وتحت العين، مع طبقات عدة من الماسكرا، والكثير من البلاش على الخدين، والشفاه المخملية باللون الزهري أيضاً، مع الحرص على اعتماد درجة اللون نفسها.

3 نصائح ذهبية تعزز من جمال مكياج العروس