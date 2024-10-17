إيــران .. «الحرس الثوري» يتوعد إسرائيل بضربة «موجعة»

الشارقة - اميمة ياسر - توعّد قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إسرائيل، اليوم (الخميس)، بضربة «موجعة» في حال هاجمت أهدافاً إيرانية، وهو ما تعهّدت إسرائيل القيام به بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال سلامي: «في حال ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافاً لنا في المنطقة أو في إيران، فسنوجه مجدداً ضربة موجعة لكم». وأتى كلامه خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في «الحرس الثوري» عباس نيلفوروشان الذي قُتل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، قضى فيها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في 27 سبتمبر .