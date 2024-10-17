12 متطلبًا لعامل التوصيل في الاشتراطات البلدية الجديدة

أصدرت وزارة البلديات والإسكان مشروع الاشتراطات البلدية لخدمة التوصيل إذ تهدف تطوير وتحسين البيئة التي يتم من خلالها توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

تصنيف الأنشطة

وهناك نوعان من الأنشطة الأول التوصيل المنزلي للمنشآت الغذائية وغير الغذائية، وهي خدمة لتوصيل طلبات المستفيدين من المنشأة إلى موقع محدد عن طريق وسائل النقل التابعة للمنشأة.

أما النوع الثاني فهو التوصيل المنزلي عبر طرف ثالث (شركات التوصيل)، هي خدمة توصيل طلبات العملاء من المنشأة إلى موقع محدد بواسطة وسائل النقل التابعة لشركات التوصيل المنزلي، والمرخصة من الهيئة العامة للنقل.

متطلبات الترخيص

وتضمنت المتطلبات للعمل في هذا النشاط 5 متطلبات أولها وجود ترخيص بلدي ساري للمنشأة، ثم الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري للحصول على تصريح التوصيل المنزلي –إن وجدت-.

وكذلك لا تتجاوز مدة التصريح مدة الترخيص البلدي، ويجب ارفاق بيانات المركبات المستخدمة في تقديم خدمة التوصيل المنزلي، وبيانات العاملين في تلك الخدمة.

وفي حال الرغبة في التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمة التوصيل المنزلي يلزم ارفاق بيانات الشركة/ الشركات المشغلة.​

مراقبة الاشتراطات

وقالت الوزارة إنه يجب على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، كما يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.

وفي حال حصول المنشأة على تصريح التوصيل المنزلي، فلها الحق في استخدام المركبات التابعة لها أو التعاقد مع شركات التوصيل (كطرف ثالث) والتي تحمل ترخيص من الهيئة العامة للنقل.

وفي حال وضع ملصقات دعائية أو إعلانية على وسائل النقل يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، كما أن المنشأة مسؤولة عن توفير بيانات خدمة التوصيل (بيانات العميل، وقت وتاريخ تقديم الخدمة)​.

شروط ومتطلبات عامل التوصيل

1 شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل المنزلي.

2 ارتداء ملابس خارجية نظيفة مع اعتماد زي موحد.

3 وضع اسم المنشأة (أو العلامة التجارية) على الزي أو على صندوق التوصيل.

4 ارتداء كمامة الوجه وقفازات اليدين.

5 عدم وضع صندوق الأغذية في المقعد المجاور للسائق.

6 نظافة وتعقيم صندوق الأغذية قبل استلام المواد الغذائية.

7 عدم إزالة أو فتح الختم اللاصق على المادة المنقولة من قبل السائق.

8 يجب على عامل التوصيل أن يملك تصريح التوصيل المنزلي التابع لمنشأته.

9 يمنع على عامل التوصيل ركن المركبة في المواقف المخصصة للمستفيدين، إلّا في حالات استلام الطلبات.

10 الالتزام بممارسات النظافة الشخصية الجيدة.

11 عدم العمل في توصيل المواد الغذائية في حال المرض.

12 دورات تدريبية تثقيفية عن سلامة الأغذية.