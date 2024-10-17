شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسهم في إحباط تهريب 207 كيلوجرامات من “الشبو” بماليزيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار جهود المملكة الاستباقية لمكافحة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من رصد ومتابعة عملية تهريب (207) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) مخبأة داخل صندوق خشبي (آلة تقنية تنتج قطعًا معدنية متنوعة)، متجهة من دولة الإنتاج إلى مملكة ماليزيا، وضبطها بالتنسيق مع الجهات المختصة الماليزية.

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وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهود المملكة الدولية لمكافحة نشاطات تهريب المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة، مهيبة بكل من تتوافر لديه أي معلومات عن أي نشاط لإنتاج أو تهريب أو ترويج المخدرات المبادرة بالإبلاغ عنها بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وبالرقم (995) المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبريد الإلكتروني [email protected].