شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع عمومية «مسك» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.