الاقتصاد

تأجيل اجتماع عمومية «مسك» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع عمومية «مسك» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني)، أمس، والذي كان مقرراً له الانعقاد بعد ساعة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب عدم الانعقاد: عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرة إلى أن نسبة الحضور للاجتماع الأول والاجتماع الثاني 10.21%.
ونوهت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة " مسك " بالدعوة للاجتماع الثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سينعقد بمن حضر من المساهمين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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