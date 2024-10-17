شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى إخطارا لاستحواذ 3 شركات على أسهم بشركة كونسوليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخطارا حول اعتزام كل من شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سي، وشركة الباكور كابيتال ال ال بي، بتحويل سندات مملوكة للصناديق اللاتي يديرونها، في شركة كونسوليس إلى أسهم في "شركة جديدة" تمتلك شركة كونسوليس بنسبة 100%.

ويذكر أن كل من شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سي، وشركة الباكور كابيتال ال ال بي، هم صناديق استثمار، ولا يمارسوا أي نشاط اقتصادي في مصر، بينما تعمل شركة كونسولس من خلال إحدى الفروع التابعه لها في إنتاج الخرسانة الجاهزة في مصر.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 13 أكتوبر 2024 الموافقة على 6 تركزات اقتصادية جديدة أهمها استحواذ شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي على 100% من أسهم شركة سنتامين بي إل سي، وإنشاء شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ كومباني ليمتد وشركة أدنوك الدولية المحدودة لمشروع مشترك يعمل في مجال استكشاف، واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي.