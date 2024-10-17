شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتب 700 يورو شهريا.. اعرف كيفية التقديم على فرص عمل بالبوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لشغل فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك، على عدد 4 مشغل رافعة، لافتة إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أن الراتب يصل إلى 700 يورو شهريًا، للمهنة، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف تذاكر السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات.

وأوضحت وزارة العمل، أن التقديم على فرص العمل مجانى، وبدون أى رسوم، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، فهى : صورة من جواز سفر سارى لمدة 5 سنوات، وصور من المؤهل الدراسى، وشهادة خبرة لمدة 5 سنوات ومستوى مهارة فى نفس المجال، وسيرة ذاتية للمتقدمين تتضمن البريد الإلكترونى للمتقدم حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين، ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات التقديم لمدة 7 أيام، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كل الأوراق المطلوبة.